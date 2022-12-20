شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعي لإستعادة الإنتصارات الليلة أمام فاركو فى الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلي لخوض تحدي صعب الليلة، حينما يواجه نظيره نادي فاركو، فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي المارد الأحمر للعودة إلى طريق الإنتصارات مرة أخري بعد التعثر المفاجئ أمام فيوتشر فى الجولة الماضية.

فى حين يسعي نادي فاركو لتقديم عرض قوي تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال، الذي يمني النفس فى تقديم نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي فى مباراته الأولي مع الفريق، الشئ الذي سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة فى تقديم مستويات مميزة ومواصلة النتائج الإيجابية فى الجوالات القادمة.



كولر يرفض إستبعاد أفشة!

ورفض المدرب السويسري مارسيل كولر الإقتراح الذي عرضه عليه جهازه الفني والإداري بإستبعاد أفشة من قائمة مباراة اليوم، خاصة أنه يري أن اللاعب قد تعرض للعقاب على حسب لائحة الفريق، مما يجعله يفضل منحه فرصة أخيرة للفريق حال إلتزامه مع الفريق، على أن يكون أحد الخيارات البديلة للمدرب.



موعد مباراة الأهلى وفاركو القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي فاركو اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.