شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا تفجر مفاجأة حول مفاوضات كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "ماركا الإسبانية"، عن مفاجأة قوية عن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قدم عقدًا لمدة موسمين ونصف، مع الحصول على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن رونالدو يتواجد حاليًا في دبي، وينتظر رحلته إلى السعودية من أجل حسم انتقاله إلى النصر، بالميركاتو الشتوي.

وتابعت: "المفاوضات مع النصر بدأت مباشرة عقب فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، ويتوقع النادي السعودي وصول صاروخ ماديرا إلى الرياض وحسم الصفقة قبل نهاية عام 2022".

وأضافت: "السعودية تعتبر وصول كريستيانو رونالدو، صفقة من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم مونديال 2030".

واختتمت: "على ما يبدو واضحا أن الكرة الأوروبية أدارت ظهرها لرونالدو، أو على الأقل الأندية التي يرغب النجم البرتغالي في الانضمام لها".