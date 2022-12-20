شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد جدة يعلن تجديد عقد أحمد حجازي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، عن تجديد عقد المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي.

وأصدر نادي اتحاد جدة، بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد تجديد عقد اللاعب، حيث كتب: "حجازي لسه نمر".

وتابع: "تم تجديد عقد حجازي، حتى عام 2026"، ويستمر اللاعب بين صفوف فريقه، الذي انضم إليه في انتقالات صيف 2020، على سبيل الإعارة ثم تم شراء عقده بشكل نهائي.

وقال حجازي خلال الفيديو: "توقيعي لنادي الاتحاد واستقبال الجماهير أول لقاء ليا وهدفي الأول كل دي لحظات مستحيل أنساها، ومن أول يوم وأنا واحد منهم حاسس إني في بيتي، النهاردة احنا مكملين".

من ناحية أخرى، يستعد العميد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، لمواجهة نظيره الشباب، يوم الخميس المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.