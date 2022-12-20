شكرا لقرائتكم خبر عن موعد توقيع رونالدو على عقود انتقاله إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مازال الحديث مستمر خلال الفترة الحالية عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الذي فسخ عقده مع الشياطين الحمر منذ أسابيع قليلة.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي مسألة وقت.. طالع التفاصيل

وكشفت تقارير عبر صحيفة ماركا الإسبانية، على أن رونالدو سوف يتواجد خلال الساعات القليلة المقبلة، في دبي من أجل قضاء فترة الأعياد كما هو معتاد، قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على عقوده انضمامه إلى النصر.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة النصر تنتظر رونالدو، من أجل التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2025، بينما تستغرق الرحلة من دبي إلى الرياض، ما يقرب من 60 دقيقة فقط، لذلك في أي لحظة من الممكن أن يعلن العالمي عن التوقيع مع البرتغالي.

وكانت قد بدأت محادثات النصر مع رونالدو في مانشستر يوناتيد، منذ فترة بينما ينتظر النجم البرتغالي أن يحصل على راتب 200 مليون يورو.