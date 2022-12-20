شكرا لقرائتكم رئاسة الحرمين تحصد فضية جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجحت رئاسة الحرمين الشريفين في أول مشاركة لها، في الحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ( المستوى الفضي ) عن فئة الهيئات والمؤسسات نظير جهودها المميزة التي بذلتها في تعظيم الجودة في مجال الخدمات المقدمة للقاصدين والمعتمرين والجاج، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الزائرين؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وفي بيئة امنة وصحية.

اهتمام القيادة الرشيدة

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن حصول الرئاسة العامة على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ( المستوى الفضي ) عن فئة الهيئات والمؤسسات يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين.

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وقدم السديس شكره لوكالة الرئاسة العامة للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي في الرئاسة والوكالة بمناسبة حصول رئاسة شؤون الحرمين على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة على المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات.

وأكد الرئيس العام أن هذا الإنجاز يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين وما توليه من عناية ورعاية لقاصديهما.

قطف ثمار الجهود

وأشار إلى أن حصول الرئاسة على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة على المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات يؤكد الجهود المتميزة وقطف ثمار الجهد الكبير الذي يقدمه منسوبو الرئاسة الذين يعملون بكل احترافية في التعامل مع الخدمات المقدمة بأعلى جودة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد، وأن يضاعفوا الجهود لنيل المركز الأول في الدورة السابعة من الجائزة.

وأضاف أن الرئاسة حريصة على تقويم خدماتها ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة فيها لتصف مصاف المتميزين في جميع المجالات على الصعيد المحلي والدولي، لمواكبة رؤية المملكة المباركة 2030 وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله، لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في الحرمين.

وضع خطط استراتيجية

وحث السديس جميع الوكالات بالتفاعل لتحقيق الجودة والموهبة والابتكار بوضع خطط ترتكز على تعظيم المشاريع ليحقق الأثر الايجابي بما يسهم في تحقيق رؤية الرئاسة المستقبلية 2024م التي تخدم قاصدي الحرمين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ونجحت وكالة القياس والجودة والتميز المؤسسي والريادة والإبداع في الرئاسة العامة بالالتزام بمعايير الجودة الخدمية في الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وأخلاقيات التميز المؤسسي، في المجالات الميدانية والإدارية وأهمية تطويرها لموائمة أعلى معايير الجودة، ودورها في نشر ثقافة الجودة بطرق فاعلة وتطوير خدماتها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين بأفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية.