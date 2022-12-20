شكرا لقرائتكم الجوازات تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك المديرية العامة للجوازات ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض، الذي ستقدم فيه لزوار المهرجان عدداً من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023م.

مشاركة الجوازات

وتأتي مشاركة المديرية العامة للجوازات في المهرجان مشتملةً على استعراض وثائق جوازات المواطنين القديمة ورخصة الإقامة للمقيمين بإصداراتها التاريخية، ومراحل الأختام التي كانت تستخدم قديماً في إدارات الجوازات والمنافذ الدولية، وتهيئة شاشات بث مباشر لعرض طبيعة عمل القطاع في المنافذ الدولية ومتابعته والتدخل في الحالات التي تستدعي ذلك لمعالجتها، كما تقدم المديرية العامة للجوازات خدماتها المتعددة لزائري المهرجان من المواطنين والمقيمين، عبر عربة متنقلة تم تجهيزها بالكوادر البشرية المدربة، والأجهزة التقنية.

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يذكر أن معرض وزارة الداخلية يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.