شكرا لقرائتكم وزير الخارجية: نرفض الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أراضي العراق، لافتًا إلى أن السعودية تقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التاريخية.

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أوضح الأمير فيصل، خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد بالأردن، أن المملكة تدعم تطلعات الشعب العراقي الشقيق، كما ترغب في استمرار مسيرة التعاون مع العراق من خلال شراكات فعلية.

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دفع استثمارات

وأشار إلى أن رخاء العراق يؤثر إيجابيًا في استقرار المنطقة كلها، موضحًا أن المملكة ستواصل العمل لدفع استثمارات جديدة به.

وتابع قوله إن المملكة تدعم مبادرات التنمية في العراق، كما ترحب باستعادة بغداد دورها الإقليمي والدولي.

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية وصل مساء أمس، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.