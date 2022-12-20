شكرا لقرائتكم أمريكية شحنت كلبتها إلى مطار ناشفيل فتفاجأت بها في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اكتشف اثنان من ركاب طائرة بريطانية أقلعت من مطار هيثرو في لندن، وهبطت بعد 9 ساعات في مطار مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تنيسي الأمريكية، أن كلبتهما التي نقلتها قبلهما شركة شحن، اختفت من المطار الأمريكي.

وظهرت الكلبة بلوبيل في أحد مطارات الرياض والذي يبعد 11.700 كيلومتر عن ناشفيل، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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واعتذرت شركة الشحن IAG Cargo لصاحبي الكلبة البريطانيين جيمس ميلر وزوجته ماديسن، حيث قالت إنها تجهل كيف تم ارتكاب الخطأ، وجعل الكلبة المفترض شحنها من لندن ووضعها في قسم تجمع الحيوانات الأليفة بمطار ناشفيل، تنتقل بطائرة أخرى إلى المطار السعودي.

معاناة وصدمة

أما الزوجان، فيعتقدان أن كلبتهما البالغة 5 أعوام عانت من صدمة جراء قضائها 60 ساعة في الحجز بمطارات 3 دول في 3 قارات، وأن سلوكها ربما تغير إلى الأسوأ منذ الحادث.

وتابعا أنهما حاولا تركها وحدها في المنزل بعد المحنة، إلا أنها مزقت باب بيتها في أول 10 دقائق، وفي المرة الثانية راحت تبكي طوال الوقت، لذلك لا يمكن تركها بمفردها لأنها قد تؤذي نفسها.

المطالبة بتعويض

ويطالب الزوجان شركة الشحن بتعويض لدفع تكاليف علاجها وإعادة تأهيلها.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، تذهب الكلبة حاليًا لفريق طبي بيطري وآخر أخصائي سلوك للمساعدة بتهدئة قلقها، وتتناول دواء 3 مرات باليوم.

ويطالب الزوجان بتعويض قدره 10,000 دولار، لإنفاقهما ثمن أدوية لتخفيف قلق الكلبة، بالإضافة لـ 3000 دولار تسلمها منهما الأخصائي بسلوك الكلاب.

وردت الشركة الشاحنة بأنها تأخذ مسؤوليتها نحو حيوانات الناس الأليفة على محمل الجد، حيث تم تقديم مرطبات بشكل متكرر لبلوبيل حينما كانت معهم، وكان لديها وقت لتمديد ساقيها، بما في ذلك المشي المنتظم أثناء بقائها 8 ساعات مع فريق متخصص بمركز استقبال الحيوانات في مطار هيثرو.