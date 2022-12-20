شكرا لقرائتكم خدمات حافلات النقل الترددي بين منفذ سلوى وقطر تنتهي مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنتهي خدمات حافلات النقل الترددي المخصصة لنقل المسافرين والجماهير بين منفذي سلوى وأبو سمرة في الجانب القطري، مساء اليوم الثلاثاء.

استمرار حتى المساء

وقالت الهيئة العامة للنقل، في إنفوجراف صادر عنها على حسابها بموقع “تويتر”، إن حافلات النقل الترددي مستمرة بين منفذي سلوى وأبو سمرة، حتى مساء اليوم الثلاثاء.

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وأضافت أنه يمكن حجز الرحلات الترددية في منفذ سلوى عبر الرابط (هنا).

خدمة الجماهير

وساهمت خدمات النقل الترددي في منفذ سلوى في خدمة المسافرين والجماهير وتسهيل تنقلهم من وإلى منفذ أبو سمرة عبر رحلات ترددية متواصلة من أجل حضور مباريات كأس العام بقطر 2022.

وبذل رجال الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي، جهودًا مكثفة لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.