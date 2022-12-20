شكرا لقرائتكم CNN تبرز دور السعودية في جعل كأس العالم فريدًا من نوعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت شبكة CNN الأمريكية إن السعودية كانت على رأس العوامل التي جعلت من نسخة كأس العالم 2022 في قطر نسخة فريدة من نوعها.

وتابع التقرير: إذا كان هناك مباراة واحدة ستظل خالدة في أذهان العديدين من محبي الرياضة، فستكون بلا شك مباراة منتخب السعودية أمام الأرجنتين التي فازت بكأس العالم.

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مباراة ستبقى في الذاكرة

وأضاف التقرير: فاز السعوديون من خلال أداء المنتخب باحترام عالمي وسُلطت عليهم الأضواء في أغلب صحف العالم، ولذلك فهذه مباراة ستبقى في الذاكرة لسنوات قادمة.

واستطرد: بدأ اللعب في الشرق الأوسط تزامنًا مع بداية الشتاء الأوروبي، وكان من المنتظر من البداية أن تحمل هذه النسخة شعورًا مختلفًا، حيث إن استضافة حدث رياضي كبير يسلط كل الضوء على سياسة الدولة وثقافتها وشعبها وآمالهم وأحلامهم.

خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أصبحت قطر بمثابة مركز عالمي، اختلط المشجعون من جميع الفرق الـ 32، جنبًا إلى جنب مع مشجعين من العديد من البلدان الأخرى بطريقة لم تكن ممكنة في البطولات السابقة.

وقال شخص من الجمهور لشبكة CNN: كان الجميع منغمسًا في الاحتفالات، الجميع يستمتع بالموسيقى والغناء وكأننا في حفلة كبيرة.

نكهة أداء المغرب

أضاف أداء المغرب نكهة مميزة أخرى لكأس العالم، فقد كان الوصول لدور نصف النهائي لحظة فاصلة في هذه الرياضة؛ لأنها كانت المرة الأولى التي يصل فيها فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية إلى الأسبوع الأخير في تاريخ البطولة الممتد 92 عامًا.

كانت هذه بطولة تحدت فيها السعودية والمغرب نظام العالم القديم، وفازوا باحترام عالمي للقيام بذلك، ووحدوا بقية المنطقة في لحظة مشتركة من الفرحة النادرة.

وقال تقرير CNN: إذا لعبت فرنسا، فستجد فقط الفرنسيين الذين يدعمون فريقهم، وليس إنجلترا أو ألمانيا، أما في المنطقة العربية، فالجماهير من مصر وسوريا والإمارات والسودان والجزائر وفلسطين والخليج هتفوا للسعودية والمغرب في جميع المباريات.

وتابع التقرير: بالرغم من كل المشاكل السياسية والتاريخية إلا أن مثل هذه البطولات تُظهر وحدة نادرة.

تبادل ثقافي بدلًا من الصدام

وقال التقرير: أثنى الداعمون على التنظيم القطري، وكانت الأجواء بين الجماهير مختلفة عن النسخ السابقة حيث مُنعت الخمور، وما كان يمكن وصفه في يوم من الأيام بأنه صدام ثقافي بدا وكأنه تبادل ثقافي هنا في قطر.

وتابع: عبر الحاضرون عن امتنانهم وشكرهم للاستضافة، فرغم العديد من الصراعات في العالم، إلا أن الجميع يستمتع بكرة القدم، وينسون مؤقتًا الأزمات الاقتصادية ويعودون إلى القيم الإنسانية المشتركة.

واختتم التقرير قائلًا: في المجمل، كانت الأجواء خلال هذه الأسابيع الأربعة رائعة، ومسكرة دون خمر، وكانت بطولة لا تُنسى.