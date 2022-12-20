شكرا لقرائتكم الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة من الخميس حتى السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق بالمملكة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية متوقع أن تشمل كلًا من مكة المكرمة، الباحة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، منطقة الحدود الشمالية، وتبوك.

أمطار وسماء غائمة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وكان خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، قال في وقت سابق، إن اليوم الثلاثاء يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب ومدته 13 يومًا، كما أنه مظنة البرد متى ما تسرب هواء أصله قطبي أو سيبيري.

وأوضح الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه متوقع مع دخول النجم الثاني من المربعانية “القلب” وفقًا للمراصد الجوية، ظهور حالة جوية ممطرة على أجزاء من المناطق الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية والخليج يمكن تنصيفها من متوسطة لشبه قوية، كما متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لغزيرة.