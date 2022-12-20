شكرا لقرائتكم حساب المواطن: ندرس دورية استمرار الدعم الإضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن الدعم الإضافي المقدم مستمر حتى نهاية العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع “تويتر”، على سؤال بشأن استمرارية الدعم الإضافي المقدم.

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وأوضحت الخدمة أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها.

نتائج الأهلية للدورة 62

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023).

وأوضح حساب متابعات الخليج 365، أنه يمكن معرفة نتائج الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

ولفتت خدمة المستفيدين التابعة للحساب إلى أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” فيجب التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لدى المستفيد عن طريق حسابه، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

دفعة ديسمبر

فيما بلغت قيمة الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر الجاري نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر، وفقًا لما ذكره حساب متابعات الخليج 365.

وأضاف أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.