شكرا لقرائتكم تعليم جدة تستهدف 27 طالبة بدورة المسعف الكفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جدة، اليوم الثلاثاء، دورة المسعف الكفيف بالتعاون مع الهلال الأحمر النشر الوعي الصحي والثقافة الطبية الإسعافية الطارئة.

وبحسب ما ذكرت إدارة تعليم جدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فإن الدورة التوعوية تم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية والتي استهدفت 27 طالبة كفيفة.

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المسعف الكفيف

يذكر أن برنامج المسعف الكفيف يعـد أحد البرامج التي تتبناها هيئة الهلال الأحمر لتوعية وتثقيف فئة المكفوفين بمبادئ الإسعافات الأولية وتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ضمن برنامج سفراء الحياة.

ويأتي ضمن البرامج المجتمعية والتدريبة التي تنظمها الهيئة لجميع فئات المجتمع ومنها المكفوفين، وتقام على مستوى منطقة مكة المكرمة، وتسهم في توعية فئة غالية من المجتمع بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وطرق التعامل مع مختلف الحالات.

تتضمن الدورة التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة والطرق الصحيحة لإسعافها بالشكل الصحيح وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهلال الأحمر “997” وأخذ المعلومات الإسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية للموقع.