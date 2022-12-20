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شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود تعلن عن برامج الماجستير التنفيذي والتعليم المستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود عن برامج الماجستير التنفيذي (21 برنامجاً) وبرنامج بنظام التعليم المستمر (26 برنامجاً) المطروحة للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
تفاصيل البرامج:
1- برامج الماجستير التنفيذي (21 برنامجاً):
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- الماجستير التنفيذي في الإرشاد الأسري.
- الماجستير التنفيذي في السياحة والضيافة.
- الماجستير التنفيذي في التربية البدنية.
- الماجستير التنفيذي في التدريب الرياضي.
- الماجستير التنفيذي في الأداء الرياضي العالي.
- الماجستير التنفيذي في الإدارة الرياضية والترويحية.
- الماجستير التنفيذي في جيولوجيا المياه.
- الماجستير التنفيذي في العلوم الجنائية البحتة.
- الماجستير التنفيذي في تقييم الأثر البيئي.
- الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة.
- الماجستير التنفيذي في الحوكمة والسياسات العامة.
- الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية.
- الماجستير التنفيذي في الاقتصاد.
- الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال.
- الماجستير التنفيذي في التأمين.
- الماجستير التنفيذي في تحليل بيانات الأعمال.
- الماجستير التنفيذي في التشريعات الدوائية.
- الماجستير التنفيذي في التعزيز والتثقيف الصحي.
- الماجستير التنفيذي في الإدارة العدلية.
2- برامج الماجستير بنظام التعليم المستمر (26 برنامجاً):
- ماجستير الآداب في نظم المعلومات الجغرافية.
- ماجستير القانون في القانون العام.
- ماجستير القانون في القانون الخاص.
- ماجستير الآداب في تربية الطفولة المبكرة.
- ماجستير الآداب في الإدارة التربوية.
- ماجستير الآداب في التربية الخاصة.
- ماجستير الآداب في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم.
- ماجستير الآداب في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية.
- ماجستير الآداب في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي.
- ماجستير الآداب في التربية تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى.
- الماجستير في الإدارة العامة.
- ماجستير العلوم في المالية.
- ماجستير العلوم في الإدارة الصحية.
- ماجستير العلوم في المحاسبة.
- الماجستير في إدارة الأعمال.
- ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية.
- ماجستير العلوم في علوم القرارات.
- ماجستير العلوم في الأعمال الإلكترونية.
- ماجستير العلوم في علوم الحاسب.
- ماجستير العلوم في تقنية المعلومات.
- ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات.
- ماجستير العلوم في نظم المعلومات.
- ماجستير العلوم في التمريض.
- ماجستير العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية.
- ماجستير العلوم في البصريات.
- ماجستير العلوم في العلوم البيئية.
التفاصيل:
1- برامج الماجستير التنفيذي (21 برنامجاً): (اضغط هنا)
2- برامج الماجستير بنظام التعليم المستمر (26 برنامجاً): (اضغط هنا)
موعد التسجيل:
– يبدأ التسجيل خلال يناير 2023م الموافق جمادى الآخرة 1444هـ
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)