شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود تعلن عن برامج الماجستير التنفيذي والتعليم المستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود عن برامج الماجستير التنفيذي (21 برنامجاً) وبرنامج بنظام التعليم المستمر (26 برنامجاً) المطروحة للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. تفاصيل البرامج: 1- برامج الماجستير التنفيذي (21 برنامجاً): قد يهمّك أيضاً الماجستير التنفيذي في علم اجتماع الأسرة.

الماجستير التنفيذي في الخدمة الاجتماعية.

الماجستير التنفيذي في الإرشاد الأسري.

الماجستير التنفيذي في السياحة والضيافة.

الماجستير التنفيذي في التربية البدنية.

الماجستير التنفيذي في التدريب الرياضي.

الماجستير التنفيذي في الأداء الرياضي العالي.

الماجستير التنفيذي في الإدارة الرياضية والترويحية.

الماجستير التنفيذي في جيولوجيا المياه.

الماجستير التنفيذي في العلوم الجنائية البحتة.

الماجستير التنفيذي في تقييم الأثر البيئي.

الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة.

الماجستير التنفيذي في الحوكمة والسياسات العامة.

الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية.

الماجستير التنفيذي في الاقتصاد.

الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال.

الماجستير التنفيذي في التأمين.

الماجستير التنفيذي في تحليل بيانات الأعمال.

الماجستير التنفيذي في التشريعات الدوائية.

الماجستير التنفيذي في التعزيز والتثقيف الصحي.

الماجستير التنفيذي في الإدارة العدلية. 2- برامج الماجستير بنظام التعليم المستمر (26 برنامجاً): ماجستير الآداب في نظم المعلومات الجغرافية.

ماجستير القانون في القانون العام.

ماجستير القانون في القانون الخاص.

ماجستير الآداب في تربية الطفولة المبكرة.

ماجستير الآداب في الإدارة التربوية.

ماجستير الآداب في التربية الخاصة.

ماجستير الآداب في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم.

ماجستير الآداب في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية.

ماجستير الآداب في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي.

ماجستير الآداب في التربية تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى.

الماجستير في الإدارة العامة.

ماجستير العلوم في المالية.

ماجستير العلوم في الإدارة الصحية.

ماجستير العلوم في المحاسبة.

الماجستير في إدارة الأعمال.

ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية.

ماجستير العلوم في علوم القرارات.

ماجستير العلوم في الأعمال الإلكترونية.

ماجستير العلوم في علوم الحاسب.

ماجستير العلوم في تقنية المعلومات.

ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات.

ماجستير العلوم في نظم المعلومات.

ماجستير العلوم في التمريض.

ماجستير العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية.

ماجستير العلوم في البصريات.

ماجستير العلوم في العلوم البيئية. التفاصيل: 1- برامج الماجستير التنفيذي (21 برنامجاً): (اضغط هنا) 2- برامج الماجستير بنظام التعليم المستمر (26 برنامجاً): (اضغط هنا) موعد التسجيل: – يبدأ التسجيل خلال يناير 2023م الموافق جمادى الآخرة 1444هـ طريقة التسجيل: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)