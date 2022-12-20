شكرا لقرائتكم حضور فاعل لـ مساعي الخيرية بملتقى مستقبل القطاع غير ربحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية تم دعوة جمعية مساعي النسائية الخيرية وذلك يوم أمس الاثنين الموافق 19/12/2022م وهو الملتقى الأول من نوعه في القطاع غير الربحي.

ويتضمن الملتقى أربعة جلسات وتتمثل الجلسة الأولى (نحو قطاع غير ربحي أقرب للشباب) والجلسة الثانية (رقمنة العطاء، الفرص والتحديات) والجلسة الثالثة (الوصول لخدمات أكثر شمولية، الإسناد للقطاع الخاص أم غير الربحي؟) والجلسة الرابعة والأخيرة (تمويل المستقبل، تطوير أدوات الاستثمار الاجتماعي والبيئي).

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نخبة من صناع القرار

وسيناقش كل هذه المحاور نخبة من صناع القرار من الجانب الحكومي والممارسين من القطاع غير ربحي والرواد والمبتكرين الاجتماعيين.

ويذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.