شكرا لقرائتكم برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية ينطلق بحلول إبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يُعقد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة، خلال الفترة من 2 إلى 4 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق من 26 إلى 28 ديسمبر 2022م الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، بمشاركة جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

خبرات وتحديات

ويهدف المؤتمر إلى تطوير المعرفة وتبادل المعلومات في مجال البيئة والمياه والصحراء، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والعلماء؛ للوصول إلى إيجاد حلول للتحديات ذات الصلة بالمياه والبيئة، كما تتماشى أهداف ومحاور هذا المؤتمر مع رؤية المملكة 2030 وخاصة في مجال اهتمامها بالبيئة وتوفير المياه والمحافظة عليها، ومع المبادرات التي أعلنتها المملكة وخاصة مبادرة السعودية الخضراء.

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أبرز المشاركين

ويشارك في الجلسات العلمية للمؤتمر، مجموعة من الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه لاستعراض الحلول الإبداعية والابتكارات التي حصلوا بموجبها على الجائزة وآخر أبحاثهم ومنجزاتهم العلمية، إضافة إلى نخبة من العلماء والشخصيات البارزة لتقديم محاضرات ضمن محاور المؤتمر الرئيسة التي تشمل الموارد المائية والبيئة الجافة وترشيد استخدام المياه واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية.

ويمكن التسجيل لمن يرغب في حضور فعاليات المؤتمر من خلال موقعه الإلكتروني www.icwrae-psipw.org .