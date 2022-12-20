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المرشدي متحدثًا رسميًا لـ”الملكية الفكرية”

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الرياض - محمد الوسيري - أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتكليف أحمد بن ناصر المرشدي متحدثًا رسميًا باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

تأتي هذه الخطوة لتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تُعنى بها الملكية الفكرية وأبرز المستجدات لدى الهيئة وإيضاحها للجمهور.

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خبرات متنوعة

ويمتلك المرشدي خبرات عملية متنوعة في قطاع الشراكات المحلية والدولية، حيث عمل في عدد من من الجهات الحكومية، ومثّل فيها المملكة في مختلف المحافل المرتبطة بالملكية الفكرية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تُعنى بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسجيل الملكيات الفكرية المختلفة ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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