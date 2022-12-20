شكرا لقرائتكم أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان تحت شعار “فرحة عريس” ، وذلك يوم الخميس المقبل 22 ـ ديسمبر 2022 ، عند تمام الساعة الثامنة مساء، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والعرسان ، وكبار الداعمين والمدعوين ووسائل الإعلام.

حفل الزواج الجماعي بالرياض

أوضح ذلك أ.محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية وقال ” سوف تحتفي الجمعية بإذن الله بزفاف 300 من أبناء وفتيات إنسان، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث سيقام حفل زواج الأبناء يوم الخميس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، رئيس مجلس الإدارة ، فيما سيقام حفل مماثل يوم الجمعة لفتيات إنسان برعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، تزف من خلاله 200 فتاة إلى عش الزوجية ، بحضور الداعمات والمدعوات ، والمهتمات بالشأن الاجتماعي .

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وأضاف المحارب، يعد تنظيم حفل الزواج الجماعي في إنسان ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية للمستفيدين ، وانطلاقاً من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام ، وتجويد حياتهم ، ومشاركتهم فرحة العمر، وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم . وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج. والمساهمة في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف أعباء وتكاليف الزواج على أبناء وفتيات إنسان .

دورات استباقية تأهيلية وإرشادية

وأشار المحارب أن الجمعية تنظم دورات استباقية تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وأهم أسس نجاح الزواج، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين .

وفي ختام تصريحه رفع مدير عام الجمعية شكره وتقديره، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس الإدارة، لاهتمامه بأبنائه الأيتام وتلمس احتياجاتهم ، والمساهمة بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره لمناسبات الجمعية ، ودعمه لكل ما من شأنه خدمة المستفيدين وتحقيق أهدافهم المستقبلية ، وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية ونجاح لبرامج ومبادرات الجمعية .

كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية لمتابعته وإشرافه العام على أعمال وبرامج الجمعية ، وحرصه على تميزها وتحقيق الاستدامة في برامجها .

والشكر موصول لأعضاء مجلس الإدارة والداعمين لحفل الزواج الجماعي في إنسان من أفراد وجهات .

وهنأ المحارب أبناء وفتيات إنسان المقبلين على الزواج متمنياً لهم حياة سعيدة تنعم بالسكينة والاستقرار .