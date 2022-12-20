شكرا لقرائتكم طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة الحجاج والمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، أنه تسلم طائرتين من نوع إيرباص A330 عريضة البدن بالتوازي مع توسع عملياته وشبكة وجهاته ومضاعفة حجم أسطول طائراته لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ووصلت الطائرتان إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لتنضم إلى أسطول طيران ناس ضمن استراتيجية الشركة للنمو والتوسع التي تهدف إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية ومن المتوقع بدء تشغيل الطائرتين الجديدة في مارس المقبل 2023، حيث ستسهم في زيادة السعة التشغيلية للرحلات وزيادة عدد الركاب على وجهات جديدة متوسطة إلى بعيدة المدى بالتوائم مع استراتيجية الوطنية للطيران المدني والاستراتيجية الوطنية للسياحة.

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خدمة الحجاج والمعتمرين

وقد أعلن طيران ناس مؤخراً عن موافقة مجلس الإدارة لزيادة طلبيات شراء طائراته إلى 250 طائرة جديدة، ليصبح أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل الناقل الجوي السعودي على جائزة “سكاي تراكس” العالمية السنوية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2022، للمرة الخامسة على التوالي. وتمنح الجائزة المرموقة بعد تقييم يمتد لعدة أشهر ويشمل أكثر من 100 دولة؛ عبر إجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنوياً.

ربط العالم بالمملكة

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم. وصنف الناقل الجوي السعودي هذا العام أيضاً كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.