شكرا لقرائتكم فلكية جدة: الأحد المقبل غرة شهر جمادى الآخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر سيكون غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجرية.

منزلة الاقتران

وقالت الجمعية، في بيان لها: “إن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم الجمعة “يوم التحري” 29 جمادى الآخرة 1444 الموافق 23 ديسمبر 2022، عند الساعة 01:17 ظهرًا منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، لافتة إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 05:44 مساءً قبل غروب الشمس التي ستغرب بعده مباشرة عند الساعة 05:45 مساءً ما يعني أن رؤية القمر مستحيلة”.

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غروب الشمس

وأضافت بأنه في يوم السبت 30 جمادى الأولى ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:46 مساءً عندها سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 11 درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” تبلغ 16 درجة وإضاءته (2.1 %) وسيكون مشاهدًا بسهولة بالعين المجردة.

وأبانت أن تلك الحسابات هي توضيح للجانب العلمي فقط وأن بداية شهر جمادى الآخرة 1444 ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا.