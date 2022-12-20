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فلكية جدة: الأحد المقبل غرة شهر جمادى الآخرة

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر سيكون غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجرية.

منزلة الاقتران

وقالت الجمعية، في بيان لها: “إن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم الجمعة “يوم التحري” 29 جمادى الآخرة 1444 الموافق 23 ديسمبر 2022، عند الساعة 01:17 ظهرًا منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، لافتة إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 05:44 مساءً قبل غروب الشمس التي ستغرب بعده مباشرة عند الساعة 05:45 مساءً ما يعني أن رؤية القمر مستحيلة”.

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غروب الشمس

وأضافت بأنه في يوم السبت 30 جمادى الأولى ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:46 مساءً عندها سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 11 درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” تبلغ 16 درجة وإضاءته (2.1 %) وسيكون مشاهدًا بسهولة بالعين المجردة.

وأبانت أن تلك الحسابات هي توضيح للجانب العلمي فقط وأن بداية شهر جمادى الآخرة 1444 ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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