مقومات المملكة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين

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الرياض - محمد الوسيري - عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في الرياض لقاءً افتراضيًا لعدد من المستثمرين البريطانيين والمهتمين لاستعراض الفرص الاستثمارية وأبرز مقومات البنية التحتية التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاع التعدين.

توفير بيئة استثمارية

وأكد الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار المهندس تركي البابطين خلال كلمته في افتتاح اللقاء أن المملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة.

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استراتيجية التعدين

وبين أن استراتيجية التعدين التي عملت عليها المملكة تقوم على أربع ركائز مهمة وهي: إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، والعمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة، داعياً المشاركين في اللقاء إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي القادم خلال الفترة من 10-12 يناير 2023 للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية والاطلاع على أبرز المقومات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين والانضمام لأكثر من 7500 مشارك، وأكثر من 150 متحدثًا وممثلًا من أكثر من 75 دولة.

جذب الاستثمارات

يُذكر أنَ الوزارة تسعى من خلال إقامة هذه اللقاءات الدولية لإبراز جهود المملكة والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.