شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المنتخب المغربي فى تصنيف الفيفا الأخير للمنتخبات! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مما لا شك فيه أن المنتخب المغربي قدم مستوي مميز للغاية فى بطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت فى قطر، بعد أن نجح فى الوصول إلى المربع الذهبي فى واقعة لم تتحقق من قبل للمنتخبات العربية والأفريقية، الشئ الذي ساعد أسود الأطلس فى تحسين وضعه كثيرًا خلال تصنيف الفيفا الأخير.

وأحتلت المغرب المركز الحادي عشر عالميًا فى تصنيف الفيفا الأخير للمنتخبات، وجاء فى المرتبة الأولي عربيًا وأفريقيًا، الشئ الذي يعد أفضل تصنيف للمنتخب المغربي عبر تاريخه، ومع ذلك فإن الحانب المغربي ليس سعيدًا بهذا التصنيف، بعدما تفوق عليه المنتخبين البرتغالي والإسباني الذي قام بإقصائهم.



ترتيب إيطاليا يثير الجدل حول الفيفا!

وعلى الرغم من عدم مشاركة إيطاليا فى كأس العالم الأخير بعد فشلت من خلال التصفيات الوصول إلى المونديال، إلا أن المنتخب الإيطالي تواجد فى المرتبة السابعة عالميًا فى تصنيف الإتحاد الدولي "فيفا"، الشئ الذي أثار الجدل بصورة كبيرة حول تعرض المغرب للظلم فى هذا التصنيف.



تصنيف الفيفا للمنتخبات لشهر ديسمبر 2022

ويستعرض موقع السعودية سبورت 365 ترتيب المنتخبات وفقًا لتصنيف الفيفا عن شهر ديسمبر الحالي والذي جاء كالتالي:

المركز الأول: منتخب البرازيل.

المركز الثاني: منتخب فرنسا.

المركز الثالث: منتخب الأرجنتين.

المركز الرابع: منتخب بلجيكا.

المركز الخامس: منتخب إنجلترا.

المركز السادس: منتخب هولندا.

المركز السابع: منتخب إيطاليا.

المركز الثامن: منتخب البرتغال.

المركز التاسع: كرواتيا.

المركز العاشر: منتخب إسبانيا.

المركز الحادي عشر: المغرب.

المركز الثاني عشر: منتخب سويسرا.