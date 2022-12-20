شكرا لقرائتكم أسمنت الرياض توزع 90 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أسمنت الرياض، أن مجلس الإدارة، أوصى بتوزيع 90 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2022.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم لاحقا تحديد تاريخ الأحقية بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها.

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وأغلق مؤشر الأسهم الرئيس بالأمس منخفضًا 38.74 نقطة ليقفل عند مستوى 10251.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نسيج، ودور، ومسك، ورعاية، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دار الأركان، وسلوشنز، والتأمين العربية، وشمس، وتهامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 % و 5.51 %.

الشركات الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وبترو رابغ، ومرافق، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: مرافق، والراجحي، وأمريكانا، ومعادن، وأرامكو الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 264.57 نقطة ليقفل عند مستوى 18790.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم تقاسمتها 725 صفقة.