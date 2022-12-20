شكرا لقرائتكم هيئة المحتوى المحلي تضيف 166 منتجًا في القائمة الإلزامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن 166 منتجًا في القائمة الإلزامية، لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية، ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576.

فئات المنتجات

وشملت المنتجات “قطاع البناء والتشييد، وقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المواد الكيميائية، حيث سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية، بهذه القائمة عند تنفيذ العقود”.

قد يهمّك أيضاً

الإنفاق المتوقع

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، إن الإنفاق الحكومي المتوقّع على هذه القطاعات، يصل إلى ما يُقارب ملياري ريال، يستفيد منه 4000 مصنع وطني، ويُسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية.