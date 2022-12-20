شكرا لقرائتكم الوزير آل الشيخ ينتقد الخطوط السعودية : من المسؤول عن إزعاج المسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى د. عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تجربته مع رحلة الخطوط السعودية.

وقال آل الشيخ “حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب الرياض جدة جاكرتا ، ثم تتأخر الرحلة ساعتين عن موعد الإقلاع في جدة”.

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وأضاف أنه “عند صعود الطائرة تفاجأنا أننا سنذهب إلى ماليزيا كولالمبور ولم يكن ذلك في جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا، من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين”.

الشركة تعلق

وتفاعلت الخطوط السعودية مع شكوى الوزير عبر حساب “العناية بالضيوف”، بقولها “ضيفنا العزيز د. عبداللطيف، يؤسفنا إنزعاجك وتعرضك لوضع غير مريح، نأمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظاتك عبر نموذج الملاحظات http://bit.ly/2XC9ZhJ، ويرجى تزويدنا برقم الشكوى عبر الخاص لنتمكن من متابعة الشكوى. شكراً لتواصلك”.

ردود الأفعال

وتباينت ردود الأفعال على تغريدة الوزير حيث علق عبدالله آل الذيب بقوله “معاليكم هذا شيء طبيعي.. جداول الرحلات تتغير بحسب الظروف والأجواء ويجب علينا جميعا تشجيع الخطوط السعودية برأيي هذا طبيعي جدا خصوصا مع تغير الأجواء وتحذيرات مصلحة الأرصاد واحتمالية الأمطار”.

بينما غرد أبو محمد بقوله “هذا لا يُتصور حصوله إلا أن تكون أنت أخطأت في الحجز، لا يمكن أن تذهب رحلة لمدينة غير مجدولة فما بالك بدولة أخرى، يبدو أنك تحتاج إلى تغيير موظف الحجز لديك، أيضًا كان يسعك السفر بطائرة خاصة وعلى حساب الوزارة كونك وزيراً ولست من عامة الناس”.