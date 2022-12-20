شكرا لقرائتكم أمانة الرياض: 6 إرشادات للحد من تكاثر البعوض ونواقل الأوبئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استمرارًا لجهودها في الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة نواقل الأوبئة، قدمت منطقة أمانة الرياض إرشادات للحد من تكاثر البعوض ونقل الأوبئة.

وذكرت أمانة الرياض على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” 6 إرشادات للحد من تكاثر البعوض، أبرزها تفريغ المسابح وإحكام غلق النوافذ فترة غروب الشمس.

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إرشادات للحد من البعوض

وأضافت “الأمانة”، أن اعتدال درجات الحرارة يعد موسماً لتكاثر البعوض والحشرات؛ لذا يجب الانتباه إلى ضرورة

1ـ التخلص من أي تجمّعات للمياه الراكدة في المنزل والاستراحات والمباني تحت الإنشاء.

2ـ إحكام إغلاق الخزانات وغرف التفتيش في تلك الأماكن.

3ـ التخلص من الأواني والحاويات والإطارات المهملة.

4 ـ عدم ترك مياه المسابح وأحواض النوافير وتفريغها وتغييرها باستمرار.

5ـ تفريغ مياه الصرف الصحي أولاً بأول لتفادي تسرُّبها وتشكيل بؤر لتكاثر البعوض.

6ـ عدم ترك النوافذ والأبواب مفتوحة وقت ذروة نشاط البعوض، خاصة خلال فترتَي شروق الشمس وغروبها.