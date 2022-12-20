شكرا لقرائتكم اليوم.. دخول النجم الثاني من المربعانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني إن، اليوم الثلاثاء، يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم “القلب” ومدته 13 يومًا، وفيه أطول ليلة وأقصر نهار بالسنة.

مظنة البرد

وأوضح الحصيني عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن نجم القلب هو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري، وفيه دخول الشتاء فلكيًا في شمال الكرة الأرضية، ومنها المملكة، والذي يوافق يوم الخميس المقبل 28/5/ 1444هـ، بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء.

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وأضاف الحصيني أنه في نجم القلب يقع برد الانصراف، وتقول العرب “لا برد إلا بعد الانصراف”، وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال، بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.

حالة جوية ممطرة

وأشار إلى أنه يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية القلب وفقًا للمراصد الجوية، حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاء من المناطق الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية والخليج، يمكن تنصيفها من متوسطة لشبه قوية، ومتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لغزيرة.

وتابع الحصيني قائلًا إنه يتخلل نجم القلب بداية غرس العنب وتُقلم فيه الأشجار، ويمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي، حيث تقول العرب: “إذا طلع (القلب) امتنع العذب وجاء الشتاء.. وصار أهل البوادي في كرب ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب”.