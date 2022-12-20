شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 80 دولاراً للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملاتها الصباحية، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

سعر خام برنت

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8%، لتصل إلى 80.4 دولار للبرميل.

قد يهمّك أيضاً

خام غرب تكساس

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أي 0.9%، إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.

ويرجع ارتفاع أسعار النفط، إلى خطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات “كوفيد-19” في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.