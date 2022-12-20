شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري -

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.