شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، اليوم الثلاثاء، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م .

وقال الملك سلمان : ” يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م ، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات ، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار ” .

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م .

وقال سمو ولي العهد : ” يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م ، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق”.