شكرا لقرائتكم الوليد بن طلال ينشر فيديو ويعلق: نقوم شخصيًّا مع منسوبينا بتنظيف البر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال مقاطع فيديو، أوضحت دعمه لجهود المملكة في حماية البيئة، حيث يشارك بنفسه في تنظيف البر.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، حيث تم تصويره في صحراء الرياض عام 2021، مشاركة الأمير الوليد بن طلال الشباب في تنظيف الصحراء حيث أوقف سيارته لالتقاط المخلفات وإزالتها.

فيما بين مقطع فيديو آخر تم تصويره في صحراء نيوم 2020، الأمير الوليد وهو محتفظ ببعض العبوات البلاستيكية الفارغة بملابسه الشخصية، ليحافظ على البيئة.

أكبر الداعمين لحماية البيئة

وكتب في تغريدة على موقع تويتر: الوليد من أكبر الداعمين لحماية البيئة، والمحافظة عليها، ونقوم شخصيًّا مع منسوبينا، نساء ورجال، بتنظيف البر.

ووجه الأمير الوليد الشكر والتقدير للجهات الحكومية لجهودها في حماية الغطاء النباتي، والمحافظة عليه، كما حث الجميع بالمحافظة على نظافة المتنزهات حتى نحقق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

البيئة تعلق

يأتي ذلك بعد أن علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مقطع فيديو سابق نشره الأمير الوليد بن طلال على حسابه بموقع تويتر، يوثق إشعاله للنار خلال رحلة بالبر.

وقالت وزارة البيئة عبر تويتر: إن شبّة النار ممارسة شتوية للبعض، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030.

وحسب ما ذُكِر في اللائحة التنفيذية، فيحظر ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالحطب أو الفحم إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك، وتصل غرامة نقل الحطب المحلي لـ16 ألف ريال لكل متر مكعب.

عقوبة إشعال النار

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي حذرت في وقت سابق من إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت أن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق أو ضرر بالغطاء النباتي تصل إلى (3000) ريال.

وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام التالية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.