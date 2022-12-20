شكرا لقرائتكم قطع المارة للطريق أمام السيارات خطر يهدد الحياة وحلول تنتظر التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعد مشكلة قطع الطرق من قبل المارة أحد أبرز المشكلات في طرق المملكة، خاصةً وأنها تهدد بوقوع حوادث مرورية أو اصطدام المركبة بالمارة في حال عدم تحكم قائدها في السيارة، فيما استعرض مواطنون العديد من الأسباب لتلك المشكلة وكذلك الكثير من الحلول لها.

في غضون ذلك، تداول مواطنون مقطع فيديو يظهر فيه توقف سيارة بشكل مفاجئ من أجل مرور عدد من المارة وسط الطريق السريع، معبرين عن استيائهم من تكرار مثل تلك التصرفات المفاجئة أمام السائقين، حيث يمكن أن يفقد السائق السيطرة على مركبته في لحظات، ينتج عنها كوارث لم تكن في الحسبان.

ظاهرة قطع الطرق

قال حساب طرق المملكة في تغريدة على تويتر: أحد أكبر المخاوف لدى السائقين التعرض لمثل هذه المواقف وأن يكون سببًا في أذية أحد أو يفقد السيطرة على مركبته، فيما رد عليه أحد المواطنين ويدع عربيانو 2030: الطرق بدون سياج علشان تجبر المشاة الالتزام قطع الطرق من الإمكان المخصصة لهم، لا توجد جسور للمشاة، بينما اقترح علي رمضان بضرورة معالجة قلة أماكن العبور، فيما أضاف نواف: لا يوجد وعي لدى الشعب في دول مثل الصين واليابان تشوفها موجودة وبكثرة هي والجسور حقت المشاة كل مكان يوجد به تجمع مثل البوليفارد أو مجمع معين تلقى عندهم لابد من وجود جسر مشاة أو طريق مشاة طبعًا على الغالب مو في كل مكان عندهم بعض الأماكن إلى الآن لا زالت بدائية عندهم رغم تقدمهم.

من جانبه قال مواطن يدعى يحيي: بعض الناس يعبر الشارع وكأن التي تتجه نحوه شاة وليست سيارة، تجده يعبر بكل برود واثق بأن السيارات سوف تتوقف من أجله ولكنه لا يعلم بأن المصيبة من السيارات التي بالخلف ولا ترى المشاة وتصطدم بالمشاة وبالسيارات التي توقفت من أجلهم، ليرد عليه مواطن آخر: أنا ما يقهرني غير اللي يضرب فلشر ويوقف الناس كلها وممكن يسبب في موت اللي وقف له الخط حاب تسوي خير وقف سيارتك على جنب وانزل قطعه الشارع.

في غضون ذلك، أضاف بدر: بعض قائدي المركبات الله يهديهم أحيانًا يتسبب في هذه الحالات يتوقف ليعطي المجال للمشاة اللي خلفه ما يدري أنه بسبب مشاة ليعبروا الطريق ثم تحدث الكارثة، ليرد عليه آخر: النوعية اللي توقف عشان تعبر النساء والأطفال، بينما هو لا يملك القدرة على إيقاف السيارات القادمة بمجرد فلشر.. وهذا يسبب كوارث يا أخي اتركهم يعبرون لحالهم إذا خفت السيارات، اترك المشاة في حالهم لا تتسبب عليهم في كوارث حتى ولو كانت النية طيبة.

قلة الجسور

من جانب آخر، سلط عدد من المواطنين الضوء على قلة الجسور، حيث قال أبو صالح: أغلب اللي يقطعون الشارع ويسببون مشاكل مع احترامي النساء، الرجال يعرفون يتعدون، وبرضو قلة أماكن عبور الشارع مشكلة وتحديد المسارات مشكلة الأسباب كثيرة، فيما تابع شرقاوي: ملاحظ أن جميع المقاطع اللي ذكرتها إما نساء أو عمالة وافدة أو أطفال، باقي تحط الإبل السائبة ويكتمل فيلم الرعب.

قطع الشارع

فيما سلط البعض الآخر الضوء على ثقافة قطع الشارع، حيث قال مجد: أكره أقطع الشارع، ليرد عليه مواطن آخر: الخطأ الأساسي من الجهات المعنية وتخطيطها حيث يضعون محلات على جانبي الشارع ويزيدون السرعة فيه، وعدد المسارات بدون أي مكان لعبور المشاة أو مطبات، ليوضح له أحد المواطنين أن المشاة لهم مسارات مخصصة، ولكن يضيف آخر أن المشهد ربما استهتار وعبثي من غير المسؤولين.

وأضاف العنزي: حتى الدرجات نفس المشكلة، ليضيف آخر: والضحية صاحب المركبة، فيما علق سامي: ويأكلها ضعيّف الله السائق وينسجن وديّة بسبب ثوارة واحد قاطع الطريق السريع وكأنه مغمض، أو اللي وقف فجأة عشان يخلي أحد يقطع الطريق وفجأة اللي وراه داخل فيه وخذ لك عاد، مشيرًا إلى أن أكثر المشاة اللي تحصل منهم هذه الأخطاء هم العمالة والنساء.