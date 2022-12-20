شكرا لقرائتكم رضوان السيد: خاتمي اعترف لي بفشله في الإصلاح الديني بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور رضوان السيد، المفكر وأستاذ الدراسات الإسلامية، أن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، اعترف له أنه فشل في الإصلاح الديني.

ولفت السيد خلال لقائه مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، إلى بداية صداقته مع خاتمي حيث تعرف عليه في ألمانيا عام 1976، حينما زار مركزًا دينيًّا تابعًا للإيرانيين، وتناقش مع بعضهم حول مقالاتهم وأفكاره في الإصلاح الديني.

اعترف بفشله

وأوضح المفكر الإسلامي، أنه اعترف له بفشله في تطبيق الإصلاح الديني، وكان يتواصل معه عبر مدير مكتبه لاستشارته في الاشتباك مع خامنئي أم لا، مشيرًا إلى أنه قال له لا تتشاجر مع خامنئي، حيث إنهم يمثلون الدين تبعكم فمرر الأمر.

وتابع: الاصلاحيون لدى الشيخ السني الحسيني يقولون إنهم خانوا قضية الشعب الإيراني ولم يعملوا بما فيه الكفاية على تفكيك هذا النظام الاستبدادي، أو تغييره أو عمل ما يسمى الديمقراطية الإسلامية.

ولفت السيد إلى أن رهانه كان في غير محله، حيث إنه كان يعتقد أن خاتمي نجح مرتين في الانتخابات، والاصلاحيون كادوا أن ينجحوا في الانتخابات أيضًا، لذلك اعتقدت أنهم الأقوياء بالأكثرية، حيث تبين أن الأجهزة الأمنية والحرس الثوري وهذه المنظمات هي المسيطرة.