شكرا لقرائتكم البيئة تعلق على مقطع الوليد بن طلال: شبة النار قد تكون مكلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مقطع فيديو نشره الأمير الوليد بن طلال على حسابه بموقع “تويتر”، يوثق إشعاله للنار خلال رحلة بالبر.

ممارسة مكلفة

وقالت وزارة البيئة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن “شبّة النار ممارسة شتوية للبعض، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030”.

وحسب ما ذُكِر في اللائحة التنفيذية، فيحظر ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالحطب أو الفحم إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك، وتصل غرامة نقل الحطب المحلي لـ16 ألف ريال لكل متر مكعب.

عقوبة إشعال النار

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي حذرت في وقت سابق من إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت أن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق أو ضرر بالغطاء النباتي تصل إلى (3000) ريال.

وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام التالية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.