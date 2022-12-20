شكرا لقرائتكم حالة واحدة فقط للإعفاء من عقوبة الاحتيال المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المحامي فهد القصيري، أن هناك حالة واحدة فقط للإعفاء من عقوبة الاحتيال المالي.

الإعفاء من العقوبة

وقال القصيري خلال لقائه مع قناة العربية: إنه في حالة بادر أحد الأطراف من الجناة بالإبلاغ قبل وقوع الضرر وقبل علم السلطة، فيجوز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة، وفقًا للمادة الثامنة من نظام مكافحة الاحتيال المالي.

وتابع: المنظم والمشرع لما وضع العقوبة كان يهدف منها التأديب والردع والحفاظ على المال العام.

نص النظام

وتنص المادة الثامنة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، على أنه للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.