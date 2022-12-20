78 % من المشاريع الزراعية للدواجن - #عاجل

بلغ إجمالي المشاريع الزراعية العام الماضي 515 مشروعا، وبلغ إجمالي الأراضي الحكومية المؤجرة لإقامة المشاريع الزراعية 18 أرضا، وتصدر الاستثمار في مجال الدواجن المشاريع الزراعية بـ403 مشاريع، بنسبة 78.25% من المشاريع الزراعية.

مشاريع زراعية

كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي، تأجير 18 أرضا، لمشروع دواجن لاحم، وبلغت إجمالي المساحة 1.565.3 دونم، منها 17 أرضا في عسير، وأرضا في الشرقية، و515 مشروعا زراعيا، وتصدر الاستثمار في مجال الدواجن المشاريع الزراعية بـ403 مشاريع. والاستثمار في الأحياء المائية ثانيا بـ94 مشروعا، ومشاريع أخرى ثالثا بـ11 مشروعا، ومصانع الأعلاف رابعا بـ3 مشاريع، ومناحل خامسا بمشروعين، والاستثمار في الطيور (السمان، والحمام)، وتربية المواشي سادسا بمشروع وحيد لكل منهما.

عسير تتصدر

تصدرت منطقة عسير المشاريع الزراعية بـ169 مشروعا، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ135 مشروعا، والرياض ثالثا بـ40 مشروعا، وجازان رابعا بـ30 مشروعا، والمدينة المنورة خامسا بـ29 مشروعا، ونجران سادسا بـ28 مشروعا، والجوف سابعا بـ27 مشروعا، وحائل ثامنا بـ20 مشروعا، والحدود الشمالية تاسعا بـ11 مشروعا، وتبوك عاشرا بـ10 مشاريع، والباحة 6 مشاريع، وتساوت الشرقية والقصيم في المرتبة الأخيرة بـ5 مشاريع لكل منهما.

مشروعات

515 مشروعا زراعيا

18 أرضا تم تأجيرها

الدواجن تتصدر المشاريع الزراعية

عسير تتصدر المشاريع والأراضي

الأكثر مشاريع زراعية

الدواجن: 403

الأحياء المائية: 94

مشاريع أخرى: 11

مصانع الأعلاف: 3

مناحل: 2

الطيور والمواشي: 1

أكثر المناطق مشاريع:

عسير: 169

مكة: 135

الرياض: 40

جازان: 30

المدينة: 29