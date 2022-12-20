شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة يقترب من الغياب أمام الشباب في كأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من الغياب عن مباراة فريقه أمام الشباب، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، نظيره الشباب يوم الخميس المقبل، ضمن ثمن نهائي كأس الملك.

وأفادت تقارير صحفية، أن الشكوك حول مشاركة الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله مع فريقه اتحاد جدة في قمة دور الستة عشر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يصل حمدالله إلى جدة يوم الأربعاء المقبل، قبل 24 ساعة من المباراة، مما يرجح استبعاد المهاجم المغربي من قائمة الاتحاد للقاء الليوث.

وقد يحتفظ المدير الفني للاتحاد نونو سانتو بحمدالله على مقاعد البدلاء، للاستعانة به في جزء من تلك المواجهة حسب مجريات اللقاء.

وكان حمدالله أنهى مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 باحتلال المركز الرابع في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق.

ولم يشارك عبد الرزاق حمدالله مع منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال ضد كرواتيا، بينما شارك قبلها لدقائق قليلة أمام فرنسا في نصف النهائي.