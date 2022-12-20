شكرا لقرائتكم 800 ألف ريال أرباح مشروع المقهى الناجح شهريًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أحد المستثمرين في مجال القهوة في المملكة، أن مشروع المقهى الناجح تصل أرباحه شهريًّا إلى 800 ألف ريال.

وقال معتز الطريّف في لقاء مع برنامج يا هلا: إن متوسط صافي الربح الشهري من 300 ألف ريال إلى 800 ألف ريال، مشيرًا إلى أن هامش الربح 40% بشرط أن يقدم المقهى تجربة عميل متكاملة.

الاستثمار في القهوة

في غضون ذلك، دعا الطريف كل من لديهم الشغف بالعمل في مجال القهوة بالتدرب والعمل في المجال من سنة إلى سنة ونصف ليعيش تجربة العميل وحث الراغبين بالاستثمار، بالإضافة إلى دراسة السوق بشكل جيد واختيار الموقع المناسب في المملكة.

كما طالب الجهات المهنية بتأهيل الكوادر وتدريبهم وإعطائهم عقودًا منتهية بالتوظيف.