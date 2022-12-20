شكرا لقرائتكم مشاهد تخطف الأنظار رسمتها الأمطار لروضة الخرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رسمت حبات المطر على ساحات رمال روضة الخرار تشكيلات للوحات فنية وسط الرمال الذهبية، حيث شكلت بحيرات واسعة ومتنزهًا طبيعيًّا، توافد عليه الكثير من الأهالي للاستمتاع بأجواء الشتاء.

في غضون ذلك، وثق المصور محمد الطويل، بعدسته مشاهد الجمال على ساحات واسعة من رمال الروضة، وفقًا لقناة العربية.

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تفاصيل المشهد

الطويل روى تفاصيل المشهد، حيث شدد أنه كان في غاية الجمال بعد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، حيث حولت الأمطار كثبان الرمال إلى حدود لبحيرة رائعة تخطف الأنظار.

وتابع: الأمطار حولت الموقع إلى بحيرة طبيعية، تحفّها الكثبان الرملية من كل جهة، وتستهوي المتنزهين ومحبي البر، مشيرًا إلى أنها اصبحت متنفسًا جديدًا لأهالي مدينة الرياض؛ لقربها من المدينة، إذ تبعد عن محافظة المزاحمية 7 كم.

بحيرة الخرارة

وأوضح الطويل أن بحيرة الخرارة، احتلت مكانة مميزة في السياحة، بعد إدراجها من قِبَل هيئة السياحة في موسم الشتاء حتى نهاية مارس 2021 ضمن أكثر من 17 وجهة سياحية في أنحاء المملكة، وذلك بعد اختيارها كأفضل الوجهات السياحية الأبرز في الرياض.

مركز جذّاب لعشاق الرياضة

ولفت المصور إلى أن البحيرة تعد مركزًا لجذب عشاق الرياضة والإثارة، حيث إنها توفر الطبيعة الخلابة بها مساحات لركوب الدراجات والتزلج على الرمال وتحليق الطائرات الورقية، ويحرص الكثير من أهالي المزاحمية والرياض على الخروج للخرارة وقضاء أوقات جميلة في أجوائها الخلابة والممتعة.

وسميت البحيرة بهذا الاسم نسبة لخرير الماء، الذي يتدفق فيها من عالي جبال العارض كل عام، حيث يظل فيها لمدة تصل إلى 6 أشهر في بعض الأحيان.