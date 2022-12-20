شكرا لقرائتكم الإنفلونزا الموسمية تقتل أمًّا وابنتها وتحذير لفئات معينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشارت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة مها العلاوي، إلى خطورة الإصابة بـ الإنفلونزا الموسمية، وأنها قد تؤدي إلى الوفاة.

الفئات الأكثر خطورة

وقالت خلال مداخلة لها مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: كبار السن الذين تجاوزوا الـ65 عامًا، والأطفال أقل من 5 أو 6 سنوات، والحوامل، ومرضى السكر، والربو، يعانون من ضعف المناعة، وقد تؤدي إصابتهم بمرض الإنفلونزا الموسمية، إلى دخول العناية المركزة أو الوفاة.

ولفتت العلاوي إلى وفاة أم وابنتها إثر إصابتهما بالإنفلونزا الموسمية.