شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر السعودي القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لخوض منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2022-2023، والتي ستجمعه بنظيره نادي العدالة.

توقيت مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويلتقي فريق النصر مع نظيره العدالة، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن فريق النصر، قد خاص 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي، وتمكن من تحقيق 7 انتصارات وتعادل واحد وتلقى هزيمة في مباراة واحدة.

كن فريق النصر، قد حقق الفوز على حساب الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.