شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لخوض مباراة قوية ومرتقبة خلال الفترة المقبلة، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة الهلال السعودي القادمة

ويلتقي الهلال مع نظيره نادي الاتفاق، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل عشاق فريق الهلال، في تحقيق الفوز على الاتفاق في المباراة المقبلة، من أجل الوصول إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك، والتتويج باللقب هذه النسخة.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المركز الثالث من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك برصيد 20 نقطة، حصل عليهم من خلال 9 مباريات.

