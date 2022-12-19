شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد انطلاق فعاليات الجولة القادمة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتى ستشهد على العديد من المواجهات القوية أبرزها مواجهة النصر والهلال في ديربي المملكة.

وتقام أحداث مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الأحد الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري.

مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي

يوم الأحد الموافق 25

ضمك ضد الوحدة، يوم الأحد الموافق 25 في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.

العدالة ضد أبها، في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الاتفاق ضد الخليج، في الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

الإثنين الموافق 26

الفتح ضد الشباب في الثالثة والنصف عصرًا، بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

الباطن ضد الرائد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

الفيحاء ضد الطائي، عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

الاتحاد ضد التعاون، عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

الثلاثاء الموافق 27

النصر ضد الهلال في ديربي الرياض، وقمة مباريات الجولة على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.