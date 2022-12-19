شكرا لقرائتكم ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. استعراض العلاقات وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. قد يهمّك أيضاً كما تناول الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.