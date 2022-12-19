شكرا لقرائتكم دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت الهيئة العامة للنقل الشباب والفتيات السعوديين إلى الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر في “تطبيقات توصيل الطلبات”، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في هذا النشاط، وكذلك الباحثين عن عمل، حيث يُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” كأحد أهداف الهيئة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للإسهام في رفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط الحيوي والواعد، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

16 تطبيقًا

وأوضحت الهيئة، أنها اعتمدت 16 تطبيقًا معتمدًا في نشاط تطبيقات توصيل الطلبات؛ وذلك لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات للاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 3000 ريال شهريًّا، في حال تقديم 30 طلبًا على الأقل في الشهر.

قد يهمّك أيضاً

وأشارت، إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل، والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه المطلوبة: كأن يكون المتقدم سعوديًّا وغير موظف متقاعد، وألا يكون على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالبًا منتظمًا، أو لديه عمل خاص، أو ممن يستفيدون حاليًّا من أحد برامج الدعم المقدمة من “هدف” لدعم التوظيف، ويشترط أن يحصل المتقدِّم على وثيقة “عمل حر” عبر التسجيل في البوابة الوطنية للعمل الحر : freelance.sa.