لقاء يبحث فرص الشراكات في قطاع الأزياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأزياء لقاء مفتوحا بعد غد، تحت عنوان «فرص الشراكات في قطاع الأزياء»، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع.

ويتطرق اللقاء الذي يعقد افتراضيا لعدد من المحاور من أبرزها: تعريف الشراكات، واستراتيجية هيئة الأزياء، ومبادرات ومشاريع الهيئة، والاقتراحات والأفكار.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع المهتمين بقطاع الأزياء؛ للتعريف باستراتيجية هيئة الأزياء، وكيفية اختيار الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، ومشاركة المهتمين بقطاع الأزياء الأفكار والاقتراحات.

ودعت الهيئة الراغبين بالحضور إلى التسجيل من خلال الرابط: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/908/new