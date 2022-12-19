شكرا لقرائتكم خبر لقاء يبحث فرص الشراكات في قطاع الأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتطرق اللقاء الذي يعقد افتراضيا لعدد من المحاور من أبرزها: تعريف الشراكات، واستراتيجية هيئة الأزياء، ومبادرات ومشاريع الهيئة، والاقتراحات والأفكار.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع المهتمين بقطاع الأزياء؛ للتعريف باستراتيجية هيئة الأزياء، وكيفية اختيار الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، ومشاركة المهتمين بقطاع الأزياء الأفكار والاقتراحات.
ودعت الهيئة الراغبين بالحضور إلى التسجيل من خلال الرابط: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/908/new
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