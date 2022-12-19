اتفاقية تدريب طبي لطلاب الامتياز والمعيدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في مقر الجامعة بمدينة الرياض أمس، اتفاقية تدريب للممارسين الصحيين والطلاب في جامعة المعرفة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، بحضور عميد المعهد الدكتور عبدالله الثابت، وعميد كلية الطب بجامعة المعرفة الدكتور خالد القميزي.

وبموجب الاتفاقية تقوم المدينة الطبية في جامعة الملك سعود بتمكين الممارسين الصحيين والطلبة بما في ذلك طلبة الامتياز والمعيدين وطلبة الدراسات العليا في جامعة المعرفة من التدريب لديها وفق برنامج التدريب المعتمد من الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاعات التعليمية والخدمية، حيث تحرص جامعة الملك سعود على تسخير جميع إمكانياتها لجميع القطاعات، وخاصة ما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.