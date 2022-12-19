شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية تدريب طبي لطلاب الامتياز والمعيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبموجب الاتفاقية تقوم المدينة الطبية في جامعة الملك سعود بتمكين الممارسين الصحيين والطلبة بما في ذلك طلبة الامتياز والمعيدين وطلبة الدراسات العليا في جامعة المعرفة من التدريب لديها وفق برنامج التدريب المعتمد من الطرفين.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاعات التعليمية والخدمية، حيث تحرص جامعة الملك سعود على تسخير جميع إمكانياتها لجميع القطاعات، وخاصة ما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية تدريب طبي لطلاب الامتياز والمعيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.