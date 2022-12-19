شكرا لقرائتكم خبر معرض فني ياباني بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، معرضا فنيا يابانيا، بعنوان «التنويع والاستقلالية.. مطبوعات الرسامين اليابانيين المعاصرين»، في مؤسسة الفن النقي بالرياض، بحضور مؤسس «مؤسسة الفن النقي» الأميرة أضواء بنت يزيد.

وألقى السفير الياباني كلمة، أعرب فيها عن أمله في أن يسهم المعرض في تعميق فهم الشعب السعودي للثقافة اليابانية وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين الصديقين. وقال «أود أن تستمتعوا بجانب آخر من الثقافة اليابانية من خلال الاطلاع على الأعمال الفنية للرسامين اليابانيين المعاصرين».

ويقدم المعرض أعمالا متفرقة لفنانين يابانيين معاصرين استكشفوا مجموعة واسعة من الإمكانات من خلال مطبوعات نشرت في السبعينيات للقرن الماضي، ووسعوا نطاق التعبير عنها في الفن المعاصر باستخدام وسائل الطباعة.

مما يذكر أن المعرض الذي تنظمه مؤسسة الفن النقي بالتعاون مع مؤسسة اليابان، سيكون مفتوحا للجمهور حتى 7 يناير 2023م.