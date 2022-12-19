معرض فني ياباني بالرياض

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وألقى السفير الياباني كلمة، أعرب فيها عن أمله في أن يسهم المعرض في تعميق فهم الشعب السعودي للثقافة اليابانية وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين الصديقين. وقال «أود أن تستمتعوا بجانب آخر من الثقافة اليابانية من خلال الاطلاع على الأعمال الفنية للرسامين اليابانيين المعاصرين».ويقدم المعرض أعمالا متفرقة لفنانين يابانيين معاصرين استكشفوا مجموعة واسعة من الإمكانات من خلال مطبوعات نشرت في السبعينيات للقرن الماضي، ووسعوا نطاق التعبير عنها في الفن المعاصر باستخدام وسائل الطباعة.
مما يذكر أن المعرض الذي تنظمه مؤسسة الفن النقي بالتعاون مع مؤسسة اليابان، سيكون مفتوحا للجمهور حتى 7 يناير 2023م.
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