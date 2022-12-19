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شقيق الصقيران إلى رحمة الله

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن صقيران الزهراني بعد معاناة مع المرض، والفقيد الشقيق الأصغر لمستشار مدير عام التعليم بجدة مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي للإدارة حمود صقيران، وشقيق سعيد وعبدالله وطلال.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. « إنا لله وإنا إليه راجعون».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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