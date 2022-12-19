شقيق الصقيران إلى رحمة الله

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تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. « إنا لله وإنا إليه راجعون».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن صقيران الزهراني بعد معاناة مع المرض، والفقيد الشقيق الأصغر لمستشار مدير عام التعليم بجدة مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي للإدارة حمود صقيران، وشقيق سعيد وعبدالله وطلال.تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. « إنا لله وإنا إليه راجعون».

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