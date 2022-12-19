شكرا لقرائتكم خبر لا قيود في استخراج التأشيرات الدراسية للمبتعثين للصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مركز خدمات الابتعاث التابع لوزارة التعليم أن الطلاب المبتعثين إلى الصين يمكنهم الآن استخراج التأشيرات الدراسية بدون أي موانع أو قيود للعودة إلى الصين.

وأشار إلى أنه سيتم إلزام المبتعث العائد بالحجر الصحي فور الوصول إلى الصين لمدة 5 أيام، إضافة إلى 3 أيام منزلية تحت المراقبة. ودعا المركز كافة المبتعثين إلى المسارعة بالعودة لمقر البعثة والدراسة حضوريا قبل 28 فبراير المقبل لتجنب إيقاف الصرف.

ووضع عددا من التنبيهات وما يتوجب على المبتعث فعله عند الوصول إلى الصين، منها الحرص على تحميل البرنامج الخاص بالسجل الصحي والتطعيمات ضد كورونا المعتمد في الصين قبل الوصول ليتم تزويدك بالباركود الخاص بك عند الوصول للمطار. ويتوجب على المبتعث اتباع الحجر المؤسسي عند الوصول علما بأن كافة التكاليف على حسابك الخاص.

وتضمنت التنبيهات الذهاب لقسم الشرطة للتسجيل في مدة أقصاها 3 أيام لمن أراد السكن خارج الجامعة سواء كان مبتعثا أو مرافقا، كما أن الرخصة السعودية والدولية لا يمكن استخدامها في الصين ويجب استخراج رخصة صينية.

تنبيهات للمبتعث في الصين:







إرفاق الأوراق الثبوتية للمرافقين مترجمة ومصدقة في وزارة الخارجية.



الرخصة السعودية والدولية لا يمكن استخدامها في الصين ويجب استخراج رخصة صينية.



أخذ جميع المستلزمات الضرورية (المقاييس المناسبة والغذاء المناسب).



الحرص على تجديد التأشيرة قبل نهايتها بشهرين على الأقل لتجنب الغرامات.



المبتعثون في الصين:





174 العدد الإجمالي



72.41 % ذكور



27.59 % إناث



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الدرجات العلمية: